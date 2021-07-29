受到新冠肺炎疫情影響，申請住宅補貼受理的人潮眾多，台中市政府於8月2日起開放第1次受理申請，收件至8月31日止；受理申請項目包含租金補貼、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼，提醒有需求的市民把握申請時間。為降低感染風險採線上申辦，如欲採紙本申請者，可以郵寄或到各區公所快速收件箱投遞。

住宅處指出，這次受理方式，新、舊戶不同，109年舊戶免提出申請，開辦首日即將資料續轉入今年住宅補貼申請案件，若須更新資訊或新增身分別的加分證明文件，務必於8月31日以前完成補件並送達住宅處，逾期未完成，將依109年度申請資料為審查依據。

今年新戶可採線上申請、郵寄案件或紙本投件方式，線上申請民眾可利用手機、平板或電腦進行申請並拍照上傳應備文件；郵寄案件或紙本投件除郵寄外，也可直接在文心第二辦公大樓住宅處、豐原陽明大樓及29區公所增設投件箱投件，省去跨區移動，現場無人員審查書件，亦不能停留填寫，投件後比照郵寄方式審查案件。

住宅處說，今年租金補貼實施分級制度，是否具有低收入戶、中低收入戶或其他經濟或社會弱勢身分，將影響受領補貼金額，民眾務必檢附最新相關證明，以維護自身權益，住宅處也持續提供貼心簡訊提醒，申請書務必填寫申請人手機號碼，若租約即將到期，將收到簡訊提醒補約。

住宅處強調，今年因應新冠肺炎疫情，為鼓勵民眾線上申請，市府加碼於受理期間提供線上申請抽獎活動，週週抽獎(共4週)，每週抽10組贈送精美宣導品，提早送件民眾抽獎次數越多，最多可以抽4次。