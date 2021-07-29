金門縣長楊鎮浯開心與李洋父親李峻淯通電話，祝福他拿金牌回來配高粱。（縣府提供）

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」闖進東奧前4強，專程赴李洋在古寧頭老家與鄉親一起集氣加油的金門縣長楊鎮浯，開心與鄉親歡呼「爽!」、「真的有夠讚! 」、「拿金牌回來故鄉配高粱」。

楊鎮浯專程赴古寧頭社區活動中心，與鄉親一起替金門子弟兵李洋加油打氣，他在「麟洋配」以直落二擊敗地主日本選手遠藤大由／渡邊勇大後，第一時間即以手機與旅居台灣的李洋父親李峻淯通上電話，恭喜李洋與搭檔王齊麟闖進奧運4強，寫下台灣羽球選手在奧運的最佳紀錄。

楊鎮浯在現場鄉親高呼「太爽了!」、「有夠厲害」的歡呼聲中，對李父連說3次「真的有夠讚 啦!」，還祝福李洋和搭檔再接再厲，拿金牌回金門故鄉喝高粱，後來再補上一句：「拿金牌回來配高粱」引得現場40多位鄉親哈哈大笑。

楊鎮浯還說，上次李洋與父親回金門探親，大家談得非常愉快，等到疫情過後一定要再回金門與鄉親相聚，「大家再好好逗陣一下!」

東奧》麟洋配闖進4強 金門鄉親祝李洋拿金牌回來配高粱(李金生攝)

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