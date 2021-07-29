台中市立圖書館外埔分館導入自然美景，室內大片玻璃納入山景，讀者可遠眺鐵砧山和火炎山。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕（中）等出席市立圖書館外埔分館剪綵開館啟用儀式。（王文吉攝）

台中市立圖書館外埔分館以「分齡分眾」原則，為兒童、青少年、親子和樂齡等族群量身打造舒適的閱讀環境。（王文吉攝）

台中市立圖書館外埔分館以「分齡分眾」原則，為兒童、青少年、親子和樂齡等族群量身打造舒適的閱讀環境。（王文吉攝）

台中市政府投入近8千萬元預算擴建、裝修市立圖書館外埔分館，歷經3年施工，打造呼應外埔田園印象的「外埔小白宮」，29日重新開館。市長盧秀燕感謝歷任市長努力及議員支持預算，提供更好的閱讀環境，將持續推動文化建設，也歡迎市民親臨外埔分館提升閱讀力。

市立圖書館外埔分館擴建裝修工程榮獲「2018國家卓越建設獎最佳規劃設計類」金質獎肯定，歷經3年施工，29日舉行開館典禮，包括盧秀燕、文化局長陳佳君，市議員吳敏濟、施志昌、王立任及多位在地里長均到場見證。

盧秀燕表示，台中市民熱愛閱讀，連續2年榮獲教育部頒發「整體閱讀力躍升城市、每人借閱冊數表現績優城市」，今年更獲「整體閱讀力表現績優城市、每人到館次數表現績優城市、民眾持證比例表現績優城市」等3項肯定。

盧秀燕也提到，閱讀需要有好的設施及好的場館，市府投入7855萬元辦理外埔分館擴建工程和室內裝修，打造「外埔小白宮」、「圖書小白宮」，提供外埔地區更優良的閱讀環境。

文化局說明，原外埔分館館舍及設備老舊不敷使用，擴建工程將樓地板面積增加至2310平方公尺，是原館的4倍，閱讀座位也增加為126席。建築外觀採垂直分割錯落設計，呼應外埔特有的田園印象，導入自然美景，室內大片玻璃納入山景，民眾可遠眺鐵砧山和火炎山。

台中市立圖書館指出，外埔分館採用RFID自動圖書系統、VRV變頻多聯式節能設備，讀者可使用自助借書機與中市圖APP手機，自助借閱圖書及視聽資料；另為融入在地特色，館藏以當地小農農牧文創為主，開館首日推出在地繪本作家鄭辰穎設計的限量版「紀念借閱證」。