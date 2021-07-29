mixi公司旗下XFLAG™所推出的一拉一放戰鬥RPG手機遊戲《怪物彈珠》，與電視動畫《Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ》的合作活動，將於2021年8月2日（一）12:00起開跑。

電視動畫《Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ》是自2017年起在《週刊少年JUMP》（集英社）上連載至今，由稻垣理一郎擔任原作、Boichi負責作畫的人氣漫畫改編的動畫作品。本作品以所有人類都被石化且文明崩壞的世界為故事舞台，作中主角們藉由科學之力復活現代文明的熱血展開博得了相當高的人氣，在「2018下一部會紅的漫畫大賞」中被讀者票選為漫畫部門第2名，且漫畫單行本的累計發行數量已突破1000萬本。電視動畫第1季自2019年7月起至同年12月播映，第2季自2021年1月起至3月播映。同時，也已確定製作續篇動畫。

本次合作活動中，期間限定舉辦的冒險「祕海的冒險船」內，展現了原作世界觀「石之世界」的合作活動專用海域將會登場。玩家可以在「祕海的冒險船」中挑戰合作活動冒險。同時，玩家可以用突破對象合作活動冒險即可獲得的專用道具「石化復活液」，交換擁有超凡腦力的科學少年「石神千空」，以及千空率領的「科學王國」中的同伴「阿鉻」、「琥珀」等各個角色。此外，合作活動冒險中除了靈長類最強高中生「獅子王司」之外，同樣與「科學王國」敵對的「淺霧幻」、「冰月」、「紅葉焰」、「西園寺羽京」等角色也會登場。

合作活動期間：2021年8月2日（一）12:00至2021年8月31日（二）11:59

更多合作活動詳情，請見怪物彈珠官方網站內的公告。

電視動畫《Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ》的人氣角色初次登場！「獅子王司」的冒險也會出現！

合作活動角色中，以「石神千空」、「阿鉻」、「琥珀」為首的人氣角色將會登場。此外，只要突破在合作活動専用海域「石之世界」中登場的合作活動冒險，「獅子王司」的冒險也會隨機出現。

【可以用合作活動専用道具「石化復活液」交換入手的角色】

初次於《怪物彈珠》登場的《Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ》人氣角色

【冒險中登場的角色】

《怪物彈珠》x《Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ》冒險中登場的角色

將所有合作活動角色「運極」，即可將「獅子王司」的“進化”解放

只要將本合作活動中登場的8體角色全部達成運極（※），即可切換成繪圖造型為「獅子王司」與妹妹「未來」兩人的「獅子王司＆未來」。（※）是指蒐集同種類怪物99體並強化合成，作為主合成怪物的「運氣」達到上限99的狀態

【「獅子王司」進化解放後】

《Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ》熱門角色可「獅子王司」進化解放

Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ×怪物彈珠 合作活動紀念分享活動

《Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ》合作活動開跑紀念分享活動來了！

為了紀念合作活動舉辦，怪物彈珠團隊也準備了Facebook分享活動給各位彈珠好手共襄盛舉！

參加方法：

於活動期間內公開分享怪物彈珠官方Facebook指定貼文到個人頁面即可！

分享活動獎勵

將根據合計分享次數追加獎勵道具喔！（對象為繁體中文版怪物彈珠所有玩家）

・分享次數達500次→贈送「接關罐 1個」

・分享次數達1000次→加碼贈送「祕海水沙漏 1個」

・分享次數達1500次→加碼贈送「寶物釣餌 1個」

・分享次數達2000次→加碼贈送「增增餅 1個」"

關於本活動的詳情，請至官方網站確認。