取自蔡英文臉書

取自蔡英文臉書

我國東奧選手日前飛往日本搭經濟艙引發全民共憤，近日結束賽程的選手們分批回到台灣。蔡英文總統今天表示，已為他們送上阜杭豆漿等「奧運英雄限定版早餐」，除為選手安排商務艙外，也設置了專屬的通關。「好好休息一下吧！」

蔡英文在臉書發文表示，台灣英雄陸續回國，送上「奧運英雄限定版早餐」，好好休息一下吧！這幾天，配合東京奧運防疫要求，結束賽程的選手、教練、陪練員及技術人員，已經分批回到台灣。除了 教育部 依約定為選手安排商務艙外，也設置了專屬的通關。

她說，接下來，台灣英雄們要在防疫旅館住一段時間。她準備了阜杭豆漿和上海老天祿滷味，並附上卡片。「這一點心意，是要謝謝大家為國家的付出」。

蔡英文也特別說明，限定版的早餐，在 國家運動訓練中心的營養師協助把關下，飯糰加大但沒有油條， 滷味也特製不含丁香，希望選手們在享受美味的同時，也能吃得營養又沒負擔。「歡迎回家！」