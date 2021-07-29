台灣羽球「黃金男雙」李洋／王齊麟，稍早在東京奧運男雙8強淘汰賽出線，以直落2的好成績擊退地主遠藤大由／渡邊勇大，順利取得4強門票，締造台灣男雙在奧運的最佳成績。王齊麟爸爸王偉建大讚，2人表現有大將之風，相信未來的賽事能發揮更好，一舉拿下世界第一。

「麟洋配」火力續開，不僅在今年1月的泰國3連戰全數奪冠，打出從2019年合體以來的最優戰果，此次奧運也展現強大氣勢，一舉擊敗日本組合拿躋身4強，接下來將對上過去曾交手多次的印尼組合蘇迪亞旺／亞山，想必將是場硬仗。

「要走這條路就要拿到TOP！」作為兒子最大依靠的王偉建說，他和太太都愛打羽球，因此從孩子小學三年級時，就努力培養運動興趣，王齊麟也決定在國中踏上羽球之路，更設下長遠目標，期許能一路打到奧運殿堂。

王偉建說，由於路是王齊麟自己選的，若碰上比賽瓶頸和挫折時，會告訴兒子勝敗乃兵家常事，輸掉比賽也能提高抗壓性與心理素質，他也不負眾望，一路在體能及技藝上持續精進，尤其這次又和國中同班同學李洋搭檔，2人從對手變成戰友，果真發揮超常實力，表現也越來越穩。

王表示，就今日的比賽狀況來看，相信王齊麟的日後成績還能更好，雖然接下來要面對屢次「慘電」他們的印尼組合，但無論結果如何，都已是台灣最大的驕傲，父親也會做孩子最大的後盾，且王齊麟還年輕，未來還有10年的體育生涯，未來前途無可限量。