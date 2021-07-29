近期變種病毒干擾，及部份經濟數據表現未如預期下，引發市場疑慮，美債利率回落，不過儘管市場情緒偶有不確定性擾動，由於全球景氣復甦方向仍舊未變，加上寬鬆資金環境延續，風險性資產仍相對受到青睞，其中兼具資本利得及股息雙重優勢的特別股，近一月維持上行態勢。

投信法人表示，在景氣復甦提供基本面支撐下，特別股主要發行產業的金融業體質健全，所發行的特別股品質無虞，加上特別股又兼具有存續期間短、高息的優勢，因此，相對其他收益資產更具有投資吸引力，後市表現仍可期，有利適度透過特別股基金，參與一波行情。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹指出，美債殖利率於3月底衝上1.7％之上後，近幾個月回檔休息，推估除因為市場資金充裕外，也反應變種病毒對於景氣動能的影響，不過整體來看，在疫苗覆蓋率持續提升下，變種病毒於經濟的影響，應未如去年首波疫情衝擊時劇烈。

因此景氣復甦的大環境並未改變，就特別股主要發行產業金融業的狀況來看，根據6月底公布的壓力測試結果顯示，參測壓力測試的大型銀行全數通過，顯示大型銀行累積充足的資本緩衝，於嚴重衰退時仍有能力提供市場貸款，管理階層對下半年前景樂觀，基本面仍有利於特別股表現。

邱郁茹指出，除基本面優勢外，現階段特別股在收益面及存續期間上也具優勢，從收益水準來看，特別股4.4％的收益率，僅略低於美國高收益債，且約3年存續期間，在主要固定收益型資產中明顯較低，可說是兼具高息收和低存續期的優勢，既能滿足投資者對於收益的需求，也有助抵禦未來利率上揚的影響，可望持續獲市場青睞，表現仍不看淡。