已故總統李登輝紀念圖書館有譜，在家屬與台大校方聯絡後，預計設立在台灣大學舊法學院圖書館，台大總務長葛宇甯表示，校長管中閔曾清楚表達本校對此正面的態度。李登輝女兒李安妮說，最讓她鼓舞的是，她第一次與台大校長管中閔見面時，「管校長馬上表示校方對這件事情fully support（完全支持）的態度」，這至少有個落腳的點。

推動籌設期間，有人建議要設在中正紀念堂裡。李安妮說，爸爸來不及說出的遺言就是希望台灣民主更深化、台灣人民主更團結，「不能因為李登輝紀念圖書館的籌建，撕裂了台灣、撕裂了人民，在不同各方的情感性因素，或各方的不一樣想法」，他們會去尋求一個能夠讓台灣民主更深化，讓台灣人民更團結方式。

李登輝明天逝世滿週年，李登輝基金會與本土社團、台大總務長葛宇甯今台北市濟南教會舉行「呼籲政府推動設立國家級李登輝紀念圖書館」記者會。

李安妮說，這個構想已經有21年，從2000年7月起，她在美國走過6個總統圖書館，可惜的是李登輝生前無法完成這個願望。去年治喪大員會議上，有兩位人士也提起此事，蔡英文總統也詢問各方的看法。

她說，最近有人提議設在徐州路台大舊法學院校區，讓她夢到很美麗的願景，並在臉書把這個夢境加以描述，不知道能不能完成。現在有了初步落腳點，未來發展，還是需要有個政府力量的投入。疫情解封後會跟台大校方有更多交換的機會。

葛宇甯代表台大宣讀校方支持李登輝圖書館聲明表示，經本校行政團隊討論後，認為李前總統不僅是傑出校友與受學生敬愛的老師，且對台灣社會具有重大貢獻，學校應可支持設置此一國家級的紀念圖書館。

葛宇甯表示，國家級的總統圖書館牽涉廣泛，從硬體設施、文物典藏到日後的維護營運，都需要縝密規劃，更需要政府長期穩定的支持。台大未來將積極參與此一紀念圖書館的規劃討論，並願意盡力配合。

對於設置地點，他說，目前規劃在徐州校區舊法學院圖書館，而校方屬於公務機關，財產外界的流程受到很多規範。如果單純跟基金會聯繫，可能有些法規問題。但是如果能透過政府角度，例如政府某個單位表示做這件事情，然後委請台大協助基金會做圖書館的設置，這樣校方絕對不會背負一些違反相關國產外界規定。另外，光整修、營運經費及策展及檔案收集，這些都是非常浩大的工程，沒有政府支持，單靠基金會或學校投入應該會非常的艱辛。

李安妮表示，台北市長柯文哲對父親有些情感性因素，治喪大員會後主動提出兩塊地，地點都還不錯，但是做法比較偏向民眾去蓋，那是選項之一，但是這圖書館本身是文化歷史價值的東西，不適合用BOT的商業邏輯思考，但基金會還沒有拒絕。