東京奧運因疫情延期一年舉辦，終究給各國選手一個展露訓練成果的國際舞台，而中華隊屢帶回捷報，「舉重女神」郭婞淳更是圓夢拿下舉重59公斤級金牌，因為在東奧的好成績，讓國光獎金制度在網路上引發熱議，而跆拳道戰神朱木炎日前上吳淡如的Podcast節目，透露金牌獎金他拿終生月俸，銅牌獎金則一次拿，但過了17年，他發現自己有些問題，有點後悔這個決定。

郭婞淳等了5年終於圓夢，拿下奧運金牌，實現「金滿貫」里程碑，除了她之外，中華隊目前還有柔道、跆拳道、射箭、桌球等奪牌，順利累積獎牌中，民眾也因此關心選手們回國後的獎勵機制，得知台灣國光獎金的規範在世界上看來行情還算不錯，依序是金牌2000萬、銀牌700萬及銅牌500萬，且8強以前也有獎金，而選手可選擇一次領走，或是終生月俸制，月領的話金、銀、銅牌分別是12萬5000、3萬8000以及2萬4000元。

東奧賽事成為全民矚目話題，吳淡如也邀請戰神朱木炎上Podcast節目，聊聊體育人生與後續理財，好奇「奧運金牌選手要領終身俸嗎？」，朱木炎透露，他選擇金牌國光獎金是每個月領取，但銅牌的500萬獎金可一次拿走，如今過了17年，他坦言後悔，因為發現自己在理財上有些問題，「如果早知道就好了！」。

朱木炎在2004年雅典奧運與2008年的北京奧運，連續兩屆奧運跆拳道賽事都奪牌，被封為「戰神」，至今仍備受推崇，而他在國手生涯期間，曾遇上詐騙集團，拿家人來威脅他，家裡還曾被不明人士丟磚破窗，他被歹徒恐嚇勒索取材數次，被騙走了百來萬，他才忍無可忍報案，此事才見了光。