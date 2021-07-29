中央流行疫情指揮中心將按摩業解封，台南市尚未解封的娛樂業者質疑色情按摩偷偷復業，認為政府獨厚半套式色情按摩，台南市警察局兩天內稽查188家次，未查獲色情，10家業者因未符合實聯制遭依傳染病防治法函送台南市衛生局。

台灣新冠肺炎警戒27日降為2級，17項娛樂產業未解封，按摩業卻先恢復營業，台南市立刻有娛樂業者質疑，政府放任經營半套式的色情按摩業者跟著復業，其中還有養生館店內附設KTV包廂，除了擔心成為新冠肺炎疫情破口，更擔心造成8大產業的從業小姐人力流動。

台南市警察局27日、28日連兩天發動稽查台南市188家次的按摩養生會館，經發局陪同稽查15家，其中有擔心疫情尚未營業的店家，也有復業的業者。

這波稽查行動並未查獲色情按摩案件，有10家業者因按摩人員沒有證照、未設實聯制措施等情況遭開單，台南市經發局依照傳染病防治法函送台南市衛生局，警方另外查獲1名通緝犯。

台南市娛樂業者私下表示，台南市部分養生會館打著按摩業旗幟，暗地卻經營半套式的色情理容業，盼政府要禁8大產業就要一視同仁，不要厚此薄彼，畢竟大家都在停業苦撐。