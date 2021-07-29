台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)受惠於疫情引爆網購需求，第2季營收及獲利皆創下單季歷史新高，累計上半年每股盈餘達9.15元，美系外資看好富邦媒將受益於台灣不斷增長的電子商務滲透率，重申「加碼」評等及目標價1850元。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，本土新冠肺炎疫情自5月中大爆發，三級警戒帶旺網購需求，富邦媒第2季合併營收222.6億元，年成長40.6%，EBITDA(稅息前折舊攤銷前利潤)為13.35億元，年增103%，歸屬於母公司業主稅後盈餘為8.8億元，年增88.2%，單季合併營收及獲利皆創下單季歷史新高，單季每股盈餘4.86元，累計1至6月合併營收約406.2億元，年成長31.3%，稅後盈餘約16.65億元，年增82.6%，每股盈餘為9.15元。

富邦媒表示，5月防疫升級再掀「宅經濟」熱潮，除了防疫用品，居家辦公學習、自煮風潮、居家娛樂等買氣暢旺，且疫情期間民眾宅在家，線上購物成為生活消費重要管道，momo長期深耕品牌力與商品力，進一步滿足消費者多元的商品需求，在規模經濟效益之下，第二季momo網路購物的年增率創下單季歷史新高達44.6%，五大品類健康休閒、3C家電、居家生活、美妝保健、流行精品皆呈雙位數成長。

再者，momo第2季新客年增率成長近20%，整體有購會員數也較去年同期成長近20%，顯見消費行為不僅加速轉往線上化的趨勢，也加深網購黏著度；而兒童節、母親節、端午節等「節慶商機」，以及電商購物大節「618年中大促」檔期活動繳出年增5成的亮眼佳績，皆為第2季成長動能加足馬力。

美系外資最新報告指出，富邦媒(MoMo.Com)因完善的佈局及規模效應帶來更強的採購能力，可望受惠於台灣不斷增長的電子商務滲透率，我們預期營業利潤增長將因槓桿率提高支持下加速，和其他電子商務相比，富邦媒MoMo.Com運營高度面向B2C，我們看到多個潛在新商機在未來增長，例如O2O物流服務的整合、貨幣化等，重申「加碼」評等及目標價1850元。