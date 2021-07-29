中央流行疫情指揮中心召開記者會，由指揮官陳時中最新說明。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增18例COVID-19確定病例，分別為16例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之16例本土病例(其中14例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為13例男性、3例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月25日至7月28日。個案分布以新北市7例為最多，其次為臺北市5例、高雄市2例、桃園市及嘉義市各1例；其中14例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

今日本土增加16例，其中新北市7例為最多，其次為臺北市5例、高雄市2例、桃園市及嘉義市各1例。(中時新聞網製圖)

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月27日累計公布14400位確診個案中，已有12801人解除隔離，解隔離人數達確診人數88.9%。

指揮中心表示，今日新增2例境外移入中，案15738為本國籍30多歲男性，7月27日自美國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，並於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已匡列同班機前後兩排旅客共15人，列居家隔離。案15745為本國籍70多歲男性，長期居住柬埔寨，7月9日出現發燒及呼吸困難症狀，當日就醫檢查發現有肺炎情形，7月19日於柬埔寨當地住院治療， 7月28日搭乘國際緊急醫療專機返臺，入境後即收治住院隔離及採檢，並於今日確診；相關接觸者匡列中。

今日本土增加16例，目前解隔離比例來到88.9%。(指揮中心提供)

指揮中心統計，截至目前國內累計1998284例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1981309例排除)，其中15637例確診，分別為1262例境外移入，14322例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計787例COVID-19死亡病例，其中779例本土，個案居住縣市分布為新北市392例、臺北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。