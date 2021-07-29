為鼓勵台灣新創產業開創新局、走向國際化，Google台灣今日宣布啟動「Google孵創計畫」，與國家發展委員會、AppWorks及台大創創中心合作，為台灣新創產業挹注資源，將透過承辦系列講座、媒合各領域導師等方式，為台灣的新創事業分享產業與營運知識，打造台灣的新創生態圈，並且協助新創企業前進海外市場。

Google台灣表示，孵創計畫為已推動屆滿四年、幫助台灣整體數位轉型的「Google智慧台灣計畫」系列中的重要環節，Google孵創計畫內容涵蓋孵創講堂、孵創導師、Google Cloud新創公司專屬計畫三種方向，來協助台灣新創環境與公司。

Google將出動來自Google各部門與專業領域的講師，針對新創團隊分享最新科技、企業文化、產業動態、出口資源等主題，幫助他們累積更多業界趨勢、企業經營、海外發展等相關知識與技能，同時依據新創團隊的需求，協助媒合擁有相關經驗的導師。

除了來自Google的導師，Google台灣表示，這項計畫會擴大邀請專精於不同領域的外部導師，提供更多元背景與經驗的資源，在媒合完成後，導師們將視所輔導新創團隊的市場需求、產業特性、專業建議等，協助他們達成階段性的公司目標、紮穩營運的基礎。

而Google台灣也會在孵創計畫中導入Google Cloud新創公司專屬計畫，這項在2018年正式推出的計畫，至今已透過Google Cloud雲端團隊的技術與資金等資源，幫助數十家台灣新創團隊成功營運、甚至進入海外市場，目前它已正式納入 Google 孵創計畫之中，新創團隊仍可繼續透過申請的方式，獲得各成長階段相對應的財務、業務與技術等支援。

Google表示，在台灣Google將與台灣產官學界持續交流，並且一起挹注資源拓展台灣新創生態圈，幫助台灣新創在本地和海外都能取得成功。

Google從新創公司逐步發展至今，在亞太區已透過各種專案支持新創企業，於東南亞、日本與印度推出Google for Startups加速器，以及透過Google Campus計畫協助日本與韓國新創發展，自2018年以來，Google在亞太區已協助超過600家新創科技公司加速成長，並媒合超過10億美元的募資金額。