台灣投資人超愛配息，具成長趨勢型基金再加上配息機制即會吸引投資人目光。

富達表示，數位通訊雖然早已是人們工作和生活的日常，但隨著全球疫情的爆發、社交距離的限制，更進一步擴大數位通訊所延伸影響的範圍，加速推動傳統產業的數位轉型、遠端醫療的創新、數位娛樂的需求等發展，不論對於通訊速度、通訊資料量的需求，以及上網通訊人數的急速增長，皆推動全球進入科技通訊的黃金時代。而影響通訊品質最主要的因素在於網路所能承載的傳輸速度和資料量。因此，5G強大的數據頻寬與通訊可靠性，將扮演驅動下一代產業創新的關鍵角色，包括IoT物聯網、工業自動化、自動駕駛以及AR/VR等，不僅限於更快速的行動與消費應用，並涵蓋更為優化、生產力更高的各種產業活動。

根據愛立信6月最新行動趨勢報告指出，5G的普及速度和5G裝置生態合作系統發展速度，遠遠高於前幾代行動通訊技術的發展。估計2021年底全球5G用戶數將接近5.8億戶，2026 年預計將達 35 億戶且大規模物聯網技術持續在全球部署，2021年連結數有望成長近80％，2026年預計將占所有行動物聯網的46％。

富達未來通訊多重資產收益基金經理人李祐慈表示，通訊是長時間的重大趨勢，將在多個產業帶來創新與顛覆，而且未來「通訊」的範疇不只有5G概念股，而是會連結人類全生活樣貌，無論是智能家電、智慧醫療、或是新興的感測元件、雲端技術、智能辦公室等，都是「未來通訊」蓬勃發展下的受惠者。

富達投信相信，「趨勢主題投資」長期將有機會創造可期待的報酬。此外，為兼顧成長與收益並且強化風險管理，建議投資人透過股債混搭的組合，再加以同時評估所投資企業的ESG永續評級，讓下檔保護更具效益，更可掌握參與趨勢主題投資的良機。