台股今(29日)開高走高，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海午盤全都亮燈漲停，航海王重返榮耀，聯電也有半根漲停，台積電收高4元，收在583元，電子、航運、鋼鐵聯袂走高，終場加權指數收在17402.81點，勁揚267.59點，成交值4687億元。

台股開盤上漲81.36點，以17216.58點開出，在台積電、聯電領軍下，指數翻揚漲逾150點，11點過後，指數出現第2波攻擊，先突破17300點，漲逾200點，聯電在法說利多以及外資調高目標價激勵下開高走高，盤中一度站上55元，聯發科也重返900元，一度來到930元，上漲40元，漲逾4%。

航運族群開高後向上攀高，類股指數漲逾8%，陽明今起第二次列入處置股票，不僅每20分鐘撮合一次，且要預收款券，並禁止當沖，開盤上漲3元，以121元開出，漲幅2.54%，接著一盤拉得比一盤高，在12點攻至129.5元，亮燈漲停，長榮、萬海隨即跟進，三雄都攻上漲停，帶動裕民、台驊投控、慧洋-KY紛紛亮燈。

鋼鐵人表現同樣亮眼，燁興、志聯午盤過後也漲停，高興昌、官田鋼、聚亨、燁輝、海光也都有半根漲停。