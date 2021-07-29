「一定要在生命與升學間抉擇？」一名林姓補教老師向媒體投訴，休學準備重考大學同時在補習班教課；她接獲通知今天要接種疫苗，時間強碰大學指考；該考生不滿說「明明指考延後、市府幫補教界施打疫苗，沒有一個日期是我自己選擇決定的，卻要我去抉擇！」

市府今天指出，補教業之前透過民代不斷申請要施打疫苗，市府替補教業安排快站施打疫苗，可增加教育工作者防疫保護力，也等於是保護學生；如果今天參加指考，未能到快打站接種的人員，後續也能至唐鳳系統預約登記施打。

該重考生投訴說，她接到市府要在29日幫補教人員施打疫苗，但因為跟她準備一年要參加的指考時間剛好衝突，打電話到衛生局、教育局、市長秘書、1922、補教協會都沒有人可以幫助她，明明指考延後、市府幫補教界施打疫苗，沒有一個日期是她自己選擇決定的，卻要她去抉擇。

接獲考生陳情的市議員江肇國表示，該名19歲學生因為重考，同時在補習班教課半工半讀，因應補習班可開始申請復課，台中市政府卻通知補習班列冊的教職員工，29日到中正國小快打站接種疫苗，時間剛好跟她指考時間衝突。

教育局強調，今天未能於快打站接種的人員，後續也能至唐鳳系統預約登記施打，該名考生不用擔心。