經電腦斷層檢查後發現，在迴腸與結腸交界的部位有4公分的牙籤造成腸穿孔與膿瘍。（台中醫院提供／張妍溱台中傳真）

台中市38歲陳女士4月份因腹痛、發燒到醫院求診，經電腦斷層檢查後發現，在迴腸與結腸交界的部位有4公分牙籤造成腸穿孔與膿瘍，經由消化外科醫師徐瑋呈採「腹腔鏡微創手術」取出牙籤，症狀獲緩解，陳女告訴醫師，因不小心誤食固定爌肉上牙籤，直到疼痛變本加厲又發燒趕緊就醫，險致命。

台中醫院消化外科醫師徐瑋呈表示，當時陳姓女患者的腹部牙籤已穿刺腸壁，腸壁已發炎形成膿痬，進而引發感染到皮下組織而開始發燒，趕緊安排「腹腔鏡微創手術」，取出牙籤及腸道修補，再進行傷口清創及膿瘍引流；所幸及時就醫處置，若穿刺其他重要器官恐大出血致命，相當危險。

徐瑋呈醫師指出，腹腔鏡微創手術運用數個0.5至1.5公分的微小切孔，搭配特製的腹腔鏡進到腹腔中進行手術操作，清楚看見內部影像執行手術，且傷口小而美觀、可減低患者術後傷口疼痛不適，大部分病患術後1周即可出院。

徐瑋呈說，除了上述病因明確的急症傷害外，如果因外傷穿刺造成的腹部傷害，或因腹膜炎症狀，需做病情嚴重程度之判斷與診治時，在患者生命徵象穩定情形下，可考慮腹腔鏡手術。但若是生命徵象不穩定、休克、嚴重腹內感染或阻塞造成的腸道壓力激增、外傷所致多處損傷，則必則採傳統的開腹手術。

徐瑋呈提醒，腸道受傷高風險族群，包括，學齡前兒童、吞嚥功能退化長輩、吃東西狼吞虎嚥以及有相關中風、失智症患者等，進食應細嚼慢嚥，避免吞入異物，因為異物能會劃破消化道，造成食道、胃腸破裂、主動脈出血，或是引發腹膜炎甚至敗血症，都有可能危及性命。

徐瑋呈呼籲，一旦發生誤吞異物造成梗塞時，切勿再吞服其他東西，應立即就醫處理，才能以最安全的方式來移除異物，減少併發症的發生。