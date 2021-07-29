取自賴清德臉書(體育署提供)

取自賴清德臉書(體育署提供)

今年才19歲的「台灣蝶王」王冠閎，第一次參加奧運，就取得預賽分組第二的好成績。雖然最終無緣晉級決賽，但副總統賴清德今天表示，台灣年輕選手的拼鬥精神，已經驚艷了全世界的目光。「今晚6點47分，我們繼續為你加油！」

賴清德今天在臉書為王冠閎加油，他說，全力起跳、無懼破浪，哨音響起，來自台灣的選手毫無保留地游向彼岸，每次吸氣、吐氣都令人驚嘆不已。他是台灣的黃金世代，他更是讓我們驕傲的「台灣蝶王」王冠閎！

賴清德指出，今年才19歲的王冠閎，第一次參加奧運，就以1分54秒44的數字，取得200公尺蝶式預賽分組第二的好成績。雖然最終無緣晉級決賽，但台灣年輕選手的拼鬥精神，已經驚艷了全世界的目光。

王冠閎從國小就接觸游泳，但高中開始才選擇專攻蝶式。在游泳的過程中，曾因為秒數沒有進步，而對游泳產生畏懼、懷疑。但熱愛游泳的他，在教練細心指導下持續調整技術細節，力求每個動作均能做到標準、完美。最終，王冠閎不只打破當時的世界青少年紀錄，更成功達到奧運A標，成為多項游泳紀錄的保持人。

賴清德表示，在奧運會前，王冠閎在東京的神社上寫下「市中運要拿金牌、全中運要拿獎牌、參加東京奧運」三個目標。現在，更成熟的他，已經站在東京奧運的殿堂上發光發熱。

100公尺蝶式比賽，十分要求選手短時間的爆發力和抗壓性，他相信身經百戰的王冠閎，一定能迅速調整、展現多年的訓練結果，為台灣再創佳績！賴清德強調，如同王冠閎所說：「相信自己，就是最好的準備。」今晚6點47分，我們繼續為你加油！