弘光科技大學與18度C巧克力工房合作產業學院，選送3名優秀學生學習學習商業製程、市場行銷等。（弘光科大提供／王文吉台中傳真）

弘光科技大學3名學生進入18度C巧克力工房，學生學習生吐司烘培。（弘光科大提供／王文吉台中傳真）

為了讓學生接軌產業，弘光科技大學食品科系助理教授楊智偉執行教育部「產業學院」計畫，與18度C巧克力工房產學合作，選送3名優秀學生前往學習商業製程、市場行銷等，厚植職場競爭力，其中碩班生論文主題引起工房興趣，有學生透過實習及工讀經驗，畢業後順利就業。

楊智偉表示，18度C巧克力工房產品多元，不斷創新嘗試推出新商品，一推出生吐司便熱賣，尤其麵包部主任是系上優秀校友。產業學院計畫選送江進寬、蔣佳帆、黃詠燦前往實習，讓學生熟悉商業運作模式、市場與消費者互動，提早接軌業界。

楊智偉指出，3位學生當中，就讀碩班的江進寬研究「無麩質」產品，工房對研究主題很感興趣，考慮進一步合作。另外，剛畢業的蔣佳帆在該公司實習4個月，表現優異，實習結束後一度轉任工讀生，雖然在疫情嚴峻時期畢業，但透過實習累積經驗，順利在烘焙業就職。

江進寬說，店內生吐司是熱銷商品，開門營業前必須把當天現做的產品烘培出爐，讓消費者吃到最新鮮的產品，每個人各司其職努力生產，好像在戰鬥，「行銷手法很重要，會做也要會賣，一定要雙贏。」

江進寬透露，目前正進行無麩質飲食的論文研究，由於歐美以小麥麵包為主食，早已經針對小麥過敏的乳糜患者製作出很多商品，但台灣起步慢。他以白米取代麵粉，希望研發出跟小麥有一樣口感的商品，該公司對這個研究很有興趣，希望他完成論文後能融入產品研發。

剛畢業的學生蔣佳帆說，大四上學期在18度C巧克力工房實習4個月，實習結束後課程較少，便轉任工讀生，負責內場生產，期間也參加「產業學院」計畫。她在麵團分割、整形等工作站都很熟悉，累積不少經驗，因此，畢業後便馬上在北部找到烘焙相關工作。

蔣佳帆指出，她目前負責公司烘焙產品行銷，由於懂得製作，能更清楚的與客人溝通，說明產品特性，「東西做得好吃，要有辦法讓更多人知道，要懂得宣傳。」她也會到內場與製作師傅溝通，一起討論商品定位。

大三生黃詠燦則說，在學校內學習基礎製作，到實習單位後才知道產線怎麼運作。跟著該公司師傅一起上下班，輪流在麵包製成的工作站學習產業界的技術，透過這次短期計畫，讓她提早接觸產業，「這是很棒的課程，學到跟學校不同的產業作業手法。」