台灣防疫措施警戒未鬆，不可避免影響到消費和服務業，法國外貿銀行29日指出，台灣對外貿易的出色表現，可以力挽狂瀾，大幅減低整體疫情衝擊，研判2021年Q2台灣經濟年增率可達7.9％，上半年估測的2021年台灣實質GDP年增率6.4％，仍可望維持。此項估值，相對國內經濟研究機構的預測值高了許多。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞指出，2021年5月本土疫情爆發之前，台灣境內人員活動基本上不受限制，消費和生產幾乎一切如常，與全球經濟相比，台灣經濟逆勢成長尤如「平行時空」，因應本土疫情擴大而祭出的警戒升級把台灣「拉回現實」，消費面不可避免地受到衝擊，似乎為未來經濟動能蒙上一層陰影。

不過，該行亞太經濟研究團隊分析，由於台灣經濟擁有三大利多因素，一是對外貿易的出色表現，二為全球晶片短缺，台灣是重要供給方，三、台灣在全球供應鏈中扮演著不可替代的角色，因此認為疫情對整體經濟影響將有限。

法外貿銀指出，外需及工業生產將成為台灣應對經濟下行風險的降落傘。本土疫情爆發後，台灣工業生產並未受影響，製造業PMI仍然處於擴張區間，與非製造業形成鮮明對比。為了滿足全球對半導體和資訊通訊產品不斷增長的需求，工廠仍在擴大規模及採購設備。出口從2021年一季的25％，進一步加速至二季度的38％，未來訂單同期間增長36％。

鑒於台灣在全球供應鏈的重要角色，法國外貿銀表示，中期上仍看好台股，尤其是半導體公司營收基本未受影響，增長率從2021年一季的27％，加速至二季的33％。