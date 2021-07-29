有些人總是飄忽不定，讓人難以捉摸，星座運勢網站「星座上上簽」分析，水瓶座、射手座、雙子座性格非常自我，常常讓人搞不懂他的真實想法，談戀愛時他們不願委屈自己配合別人，希望伴侶能跟上自己的步調，他們像拴不住的野馬，令人難以掌握，想要把他留在身邊實在太困難了。

▍1.水瓶座

水瓶座很需要個人空間，他們思想跳躍，渴望與眾不同的生活，常常沉浸在自己的世界裡，很多人都搞不清楚他們腦子裡在想什麼，偏偏他們也不愛跟旁人分享自己的內心世界，就連談戀愛後也是如此，他的情人也不見得能夠真正的了解他。水瓶座飄忽不定，難以掌握，除非他自己下定決心想要定下來，否則沒有人能拴住他們。

▍2.射手座

射手座畢生在追求自由和快樂，面對愛情的態度也是如此，因此很多射手座都只想要談戀愛，不想要踏入婚姻，這樣才能盡情享受戀愛的樂趣，不需要被結婚束縛。射手座在感情中非常善變，像拴不住的野馬，當他想要投入的時候可以愛得很炙熱，新鮮感過去立刻變得冷淡，如果是他不感興趣的對象，對他再好他都只會覺得困擾，因此讓許多追求者心碎，想要抓住他實在太困難了。

▍3.雙子座

雙子座的性格有很多面相，有時連他本人也搞不懂自己在想什麼，旁人看到的樣子，不見得反應他真正的模樣，許多矛盾的詞語套用到他身上都非常合理，他們可以兼具單純、心機、熱情、冷淡，活得非常自我。在戀愛關係中，雙子座依然非常任性，他會希望伴侶跟上自己的腳步，而不是配合對方的生活步調，如果對方無法理解，他會果斷選擇離開，沒有人能強迫他做任何事。