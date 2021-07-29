悠遊卡公司又玩新創意！將卡娜赫拉的小動物主角粉紅兔兔變為伸縮棒，發行首款伸縮棒悠遊卡，自7月30日至8月5日在momo購物網獨家預購，僅限悠遊付會員才能獨享。

日本人氣貼圖王卡娜赫拉的小動物一直以來都有死忠粉絲擁護，悠遊卡公司多年來也陸續發出多款以卡娜赫拉的小動物為主題的悠遊卡，包括粉紅兔兔、P助都曾是卡面主角，但這次不一樣，粉紅兔兔首度變身伸縮悠遊卡，帶給粉絲更多驚喜。

「卡娜赫拉的小動物伸縮造型悠遊卡」自7月30日上午11時起至8月5日夜間23時59分止，在momo購物網開放獨家預購，每個售價399元，僅限以悠遊付結帳，每筆訂單限購2組，活動期間每位會員不限購買總數。

究竟為什麼要推出「伸縮悠遊卡」呢？其事是觀察消費者日常而來的小創意！你是否曾經在停車場需使用悠遊卡進出時，往往因為車窗距離感應器太遠，不得不伸長手或甚至下車感應？但有了「卡娜赫拉的小動物伸縮造型悠遊卡」，這個問題就迎刃而解，只要將伸縮棒拉長，無論距離感應器多遠，都保證可以「嗶」得到喔！可謂是伸縮棒悠遊卡的獨家功能！