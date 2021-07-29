日本政府與東京奧運暨帕運組織委員會為了防範疫情擴散，除了限制人員外出，不惜祭出重罰嚇阻，但道高一尺、魔高一丈，已有奧運選手靠交友軟體認識新對象，恐成為另一種防疫破口。

根據日媒《女性自身》報導，東奧致力防堵疫情延燒，嚴格要求選手、教練及媒體等相關人員務必在選手村及比賽現場配戴口罩、保持2公尺以上社交距離，並禁止不必要的外出，若多次違反禁令，將最高罰禁足14天，若故意犯規，也將罰款或取消參賽資格。但奧運選手普遍年輕力壯，當地廣告代理商表示，已有不少無法出門尋歡的選手選擇註冊交友APP，這些人有男有女，參賽項目幾乎應有盡有，而且他們有運動員的身材優勢，毫不吝嗇在軟體裡PO性感照，以便快速吸引人氣。起初本以為會不會是有心人士盜用，但從帳號提供的資訊來看，大部分都是本人。

事實上，確實有選手坦言在選手村使用交友軟體是件很棒的事，讚嘆大家都是運動選手，非常有個人魅力；所以東奧官方儘管再怎麼嚴格管理握手、擁抱等社交禮儀，仍無法限制選手透過交友軟體認識新朋友，有可能成為另類的防疫破口。

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