美系客戶新機拉貨啟動，光學鏡頭廠玉晶光(3406)目前產能滿載，玉晶光董事長陳天慶表示，下半年會比上半年好很多，努力讓全年業績比去年好，今天除息順利完成填息。

受到傳統淡季、美系客戶新舊機種交替及缺料等因素干擾，玉晶光第1季稅後盈餘為2.79億元，單季每股盈餘為2.5元，累計上半年合併營收為51.02億元，年減11.54%，不過渡過上半年低潮後，玉晶光因在今年美系客戶新機認證順利，交出拿下所有鏡頭全壘打的佳績，業績可望在下半年展現成長力道。

去年中高階鏡頭占玉晶光手機鏡頭比重約15%到22%，由於今年5P到7P中高階鏡頭及感測鏡頭訂單量增加不少，玉晶光總經理郭英理表示，公司目標期待今年高階6P到7P鏡頭占比能達到35%到40%，不過還是要以客戶實際拉貨而定。

玉晶光逐漸站穩美系手機鏡頭供應商後，除努力爭取非美系手機客戶，也將產品研發重心轉向AR/VR及車載鏡頭等非手機以外新應用，目前車載鏡頭已有2到3家客戶，VR產品出貨亦可望在明年放量，隨著產品佈局發酵，玉晶光董事長陳天慶表示，公司目標是3年到5年非手機產品占比能達到30%到40%。

為因應客戶訂單需求，玉晶光積極擴產，今年上半年資本支出約20億元，目前廈門廠區4座廠已在運作，第5座廠部分開始生產，第4季可望正式加入量產，預計將增加約10%產能，台灣廠亦已部分投產，年底前可望全面量產，未來台灣廠將以生產LED閃光燈、VR及技術較高的感測鏡頭為主。

受惠於美系客戶新機拉貨啟動，玉晶光目前產能吃緊，雖然IC仍有缺料狀況，且近日鄭州遭逢大水災，但客戶排程未變，缺料及水災對玉晶光出貨影響不大，陳天慶表示，下半年會比上半年好很多，努力讓全年業績比去年好。

玉晶光今天除息，每股配發現金股息9.9907元，配息為上市以來新高，今天一開盤就完成填息。