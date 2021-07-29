近期通膨壓力消退，帶動全球債券殖利率走低、股市高檔震盪。投信法人建議，不妨觀察兩大指標，一是美債平衡通膨率、二是紐約聯儲未來一年景氣衰退指標，若未來指標未有重大轉折，預期本波由成長股帶動的多頭漲勢，可望延續。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，觀察通膨最簡單的工具之一，就是「美債平衡通膨率」，該指標為美國同天期的公債與抗通膨債券的利差。當通膨預期上揚時，美債殖利率向上彈升、抗通膨債券殖利率下降，利差即走高；反之，通膨預期降低，利差走低。

其中，美國聯準會預期，個人消費物價指數將從今年的3.4％，回到明年的2.1％，來到平均2％的水準。歷史經驗顯示，溫和通膨環境下，對經濟、股市都是好事。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰認為，可進一步觀察「紐約聯儲未來一年景氣衰退指標」。統計自1990年以來，景氣衰退指標與GDP連動度高，隨著指標高於30以上，未來一年經濟平均衰退機率超過6成；反之，低於30，經濟衰退機率低。而目前指標顯示只有6.26，代表未來經濟衰退風險非常低，景氣將穩步向上，對股市後市是一大利多。