近期陸港新聞焦點的陸企房地產業中國恆大集團，受到流動性安全邊際持續遞減因素，也就是可動用資金部位愈來愈緊，惠譽評級29日將該集團以其子公司恆大地產集團有限公司（恆大地產），天基控股有限公司（天基控股）的信用評等同時下調，完全跌入投機等級。

上述三家企業來自惠譽授與的長期外幣發行人違約評級，此次自’B’下調至’CCC+’。惠譽同時將恆大集團和天基控股的高級無擔保評級，以及由Scenery Journey Limited發行、並由天基控股提供擔保的高級無擔保票據的評級均自’B-下調至CCC，回收率評級均為RR5。

惠譽指出，此次評等下調與相關企業的流動性有極大關係。恆大集團的流動性孱弱，且嚴重依賴短期銀行授信額度和信託貸款的展期，供應商持續提供應付賬期和強勁的契約銷售額，作為現金流的生成。但近期有關恆大集團的負面新聞，且該公司為了符合大陸官方「三道紅線」的融資新規，正面臨減債（尤其是短期債務），可能挫傷各利益相關方的信心，包括貸方、供應商和購房者的信心受挫，皆可能會損害恆大集團的流動性狀況，進一步令流動性承壓。