台東市上午發生一起砍殺兇案。一名80歲陳姓老翁，疑似因自己的房屋遭到假扣押，上午10時許台東地院人員與一名女債權人前往住處執行時，老翁突然抓狂，一路持刀追砍地院員工與女債權人，女債權人背部及手部當場身中數刀倒地，送醫搶救已無生命危險，但陳姓老翁行兇後逃逸，目前警方正追捕中。

台東地院執行假扣押時，一名女債權人遭8旬屋主砍成重傷，屋主行兇後逃逸。(蔡旻妤翻攝/民眾提供)