台東地院執行假扣押 8旬屋主猛砍女債權人多刀逃逸 14:032021/07/29 中時新聞網 戴志揚 、中時、 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東地院執行假扣押時，一名女債權人遭8旬屋主砍成重傷，屋主行兇後逃逸。(蔡旻妤翻攝/民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東市上午發生一起砍殺兇案。一名80歲陳姓老翁，疑似因自己的房屋遭到假扣押，上午10時許台東地院人員與一名女債權人前往住處執行時，老翁突然抓狂，一路持刀追砍地院員工與女債權人，女債權人背部及手部當場身中數刀倒地，送醫搶救已無生命危險，但陳姓老翁行兇後逃逸，目前警方正追捕中。 台東地院執行假扣押時，一名女債權人遭8旬屋主砍成重傷，屋主行兇後逃逸。(蔡旻妤翻攝/民眾提供) 雲林醋男闖美甲店 猛砍20多刀殺死女友 誘拐高雄未成年少女拍不雅照 羅嫌未提上訴共要關21年9月 #兇殺 #台東地院 #債權人 #假扣押 #執行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門8／4疫苗開打18歲以上民眾 外籍人士、移工全納入 11:342021/07/29 生活 誘少女囚密室下藥拍裸照 色保全要關21年半 13:382021/07/28 社會 苗栗苑裡人倫悲劇 舅舅殺8歲外甥畏罪自殘不治 14:332021/07/28 社會 昔捲入澎恰恰光碟案 盧照琴涉強制猥褻少女二審駁回仍判10月 14:522021/07/28 社會 捐贈物資 一銀助六家醫院抗疫 04:102021/07/28 金融．稅務 西螺驚傳兇殺 美甲師單親媽慘遭60歲男友狂刺多刀身亡 14:022021/07/28 社會 校正回歸 北病南送 侯友宜最心痛 04:102021/07/29 焦點要聞 中市8月舉辦台中購物節 議員要求媒合在地業者更具振興成效 15:102021/07/28 生活 閨蜜微旅行變驚魂之旅 迷航深山中 12:162021/07/28 社會 大陸人在台灣》台灣是一個最會照顧人的地方 08:002021/07/29 兩岸徵文 苗栗為錢遷怒刺傷8歲甥 舅舅鎖門輕生 04:102021/07/29 社會新聞 社會熱門新聞 涉多起重大刑案 神秘黑幫藏鏡人「王鑫」落網 - 社會 殺手級教父王鑫行蹤飄忽 緝捕多年無功遊走美中台三地 - 社會 太離奇 機車突「翹孤輪」後懸掛空中 情侶慘摔畫面曝光 - 社會 奧運金牌拿2000萬元！律師算盤一打 「這樣領」等於終身俸 - 社會 糗大！高雄警員溜班半小時又脫口罩抽菸 下場慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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