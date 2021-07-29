傑昇通信喜迎7/27後防疫警戒降級，把握父親節檔期，宣布手機再降價，包含蘋果iPhone 12系列、三星及realme等熱銷品牌手機及小米手環6，購機最高現折5600元，即日起到8月1日止至全台傑昇通信門市購機，可享空機價優惠，再抽Apple iPhone 6S（32G）及Samsung Galaxy M11，抽中就有機會買一送一，還有兒童藍牙智慧手錶等多項3C獎品，快帶爸爸來換支新手機。

面對近期國內本土疫情趨緩，民眾相當期待降級的到來，北台灣連鎖通訊門市─傑昇通信表示，長輩對於手機性能的需求不算太高，而且選購手機也多是子女代勞，傑昇通信鼓勵民眾趁父親節促銷檔期，帶爸爸出門換機。

傑昇通信父親節手機推薦機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

若還不知道該選哪款比較好？可以先從下殺5010元的iPhone 12入手，多數長輩都會有老花眼，螢幕太小對他們來說看螢幕會很吃力，甚至連打字都會很難打，6.1吋的iPhone 12，再搭配Face ID臉部辨識秒解鎖，也會讓爸爸更快上手。

如果是老婆要送老公的話，絕對不能放過iPhone 12 Pro Max，就算老公說不要亂花錢，也要把這台6.7吋巨無霸高規格的旗艦手機送到他手裡！處理器使用A14仿生晶片再上層樓，這個耐用等級給一台手機可以用很久的的爸爸就對了，還有專業級1200萬畫素相機，小孩從寶寶拍到上小學也不足為奇，現在到傑昇通信門市購機，最高現折5610元，幫你精打細算省荷包，又能送到爸爸心坎裡。

不只iPhone，傑昇通信再推薦使用感受輕薄的5G手機realme X50，採用6.57吋螢幕，具備120Hz螢幕更新率，搭載全速電競模式，提供五重立體冰封散熱技術，100%覆蓋核心發熱源，加上8mm液冷銅管散熱3.0，有效提升散熱表現，非常適合愛玩小遊戲殺時間的爸爸，後置4800萬畫素四鏡相機，支援UIS Max錄影超級防手震，足以媲美專業運動相機，傑昇通信趁父親節下殺52折，6千有找的價格，絕對能滿足追求高CP值爸爸的需求。

若尚無5G使用需求，太高端的旗艦機又怕增加爸爸的使用難度，萬元以下的價位也能被接受，不用擔心子女會多花錢，那麼三星的Galaxy M12、M32是今年幫爸爸換機最好的選擇，同樣是5000大電量手機，搭配6.5吋HD+螢幕、後置4800萬畫素四鏡頭主相機M12超鯊機，傑昇通信門市價格4790元，比網路限定還殺；而M32則是配備6.4吋螢幕、後置6400萬畫素四鏡頭，搭載國防等級安全防護軟體Samsung Knox，一開機就開始進行防護，現在至傑昇通信門市也只要6890元。