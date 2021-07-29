行政院研擬相關產業振興方案，何時上路備受期待。(資料照)

受到新冠肺炎衝擊，造成許多行業與勞工面臨巨大的經濟衝擊，為早日回歸正軌，行政院已研擬相關產業振興方案，目前仍未拍板，但藍營則主張發現金。網路平台「LINE Today」從昨(28日)起發起網路投票，詢問網友「若再發一次振興券，你認為該何種形式？」截至今(29日)下午14時許，已有1.7萬人投票，其中有1萬3697人投下「現金」選項。

該網路投票自昨起，投票時間至8月5日止，投票選項包含現金、數位券、紙本、沒意見/不知道、其他。截至今14時許已有1.7萬人進行投票，其中1萬3697人投下現金、1930人為數位券、1343人為紙本、414人投下沒意見和不知道，另有115人選其他。

對於這項投票結果，有人留言表示「就跟您說現金啦，聽不懂是不是啦？」「現金」、「少花錢印刷券、不要製造垃圾」、「印券不用錢嗎？把印券的錢發給人民，不是更好！」「現金好用，也沒成本問題」。

但也有網友認為「勿留國債給下一代」、「不需要發振興劵」、「有就好」；也有人建議，應該想其他政策幫助振興經濟，而不是一直靠發錢增加未來的負擔。

關於振興的最新進度，行政院發言人羅秉成今指出，大家都很關心振興方案，現在疫情雖降到二級，但不能掉以輕心，但這一次疫情對民生經濟影響確實重大，之前推出紓困4.0，看起來有必要推出振興方案，並加以盤點紓困4.0，大家都知道特別條例所規定總額8400億元預算，進行相關方案需要總體評估，振興這一塊，今年推出的方案有參考各方意見，都還在討論中，尚未定案，有所結論會對外說明。