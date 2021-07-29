行政院會今通過《刑事訴訟法》和《刑事訴訟法施行法》部分條文修正草案，其中關於「鑑定」關條文修正，明定測謊結果不得作為認定犯罪事實存否的證據，同時將將交付審判制度轉型為「准許提起自訴」希望能保障當事人的對質詰問權、改善現行鑑定制度的缺失，並同時能夠兼顧鑑定的實務運作。

為強化審判機能，落實司改國是會議關於「完善證據法則」的目標，行政院會今通過《刑事訴訟法》和《刑事訴訟法施行法》部分條文修正草案，後續將送請立法院審議，完成修法程序。

行政院表示，關於「鑑定」修正，視為落實司改國是會議關於「完善證據法則」的目標，強化審判機能，以正確認定事實、適用法律，因此就部分條文以加註意見方式會銜，希望能保障當事人的對質詰問權、改善現行鑑定制度的缺失，並同時能夠兼顧鑑定的實務運作。

此次修法重點還包括身權公約，對於因有身心障礙情形致無法為完全陳述的被告或犯罪嫌疑人，周妥通知選任辯護人、強制辯護、輔佐人陪同及等候時間等程序保障與訴訟照料規定，增訂心理治療及心理諮商為緩起訴處分的處遇措施。

至於交付審判部分，在我國公訴與自訴雙軌併行基礎上，將交付審判制度適度轉型為「准許提起自訴」換軌模式；為利法院為妥適決定，並保障被告權益，法院為准駁裁定前認有必要時，得予聲請人、被告或辯護人等陳述意見的機會。