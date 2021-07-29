台南市議員李宗翰29日在議會定期會質詢台南市警局，直指歸仁警分局前任偵查隊長張俊雄任內遭台南市警局督察室2度查獲賭場，反而升官，台南市警局回應，張員在任內曾另外查獲大型賭場，照規定可將功抵罪。

李宗翰質疑台南市警察長方仰寧對警官人事案調整不公，歸仁警分局4月13日、14日連續遭台南市警局督察室查獲兩件職業大賭場，各抓了30人、29人賭客。

當時兩位轄區派出所長（文賢所長徐博文、媽廟所長郭南佑）都依照規定需調職內勤處分，前任歸仁警分局偵查隊長張俊雄不但未調整，反而日後升為局本部保安科專員。李宗翰認為警局人事調動不公。

方仰寧回應，歸仁警分局1月22日即自行查獲59人職業性大賭場，依規定可功過抵銷，因此張俊雄職位可免予調整。

台南市警局表示，警察機關係採取地區責任制，各警分局每個主管都肩負轄區治安、交通工作及單位一切成敗責任。人事調整職務及服務地區標準依照其他5都做法。