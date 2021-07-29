大學指考國文科題型有創意，考生異口同聲說「題目比去年簡單！」「很活潑有創意，寫的還蠻開心的。」興國高中王子毅說，國學常識比例偏少，閱讀素養居多，呼應108課綱精神，題組最後一題「酒中之米：對國文升學考試試題的一點想法」，從米延伸到飯、酒，以歷屆學測、指考命題，超有創意。

台南女中陳同學說，感覺國文科沒什麼難度，60分鐘就寫完了，最後一題的題型分析歷屆指考、學測命題原則，「我一邊寫一邊笑，覺得這題目也太有趣了吧！」興國高中王子毅說，今年國文科從課本出題比例少，但閱讀題型偏多，稍微思考都能作答，基本上難度偏易。

台南一中楊同學說，整體難易度感覺偏簡單，即使是文言文也沒有難度，寫下來感覺比去年大學指考國文簡單許多。最有印象的題目就是第40到42題的「酒中之米：對國文升學考試試題的一點想法」，分析討論學國文的意義，很有特色。

長榮高中邱紹恩說，今年題型活潑有變化，最後以歷屆學測、指考分類考題，題型感覺很新穎，讓人眼睛一亮。