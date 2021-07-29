《型男大主廚》開錄，竟是五熊（左二）歡送會。（三立提供）

《型男大主廚》最新主持陣容包含吳秉承（左起）、曾國城、卓文萱、詹姆士等4人。（三立提供）

三立都會台《型男大主廚》昨(28日)恢復錄影，雖疫情趨緩但所有主持人仍戴上面罩錄影，但開錄第一場竟是五熊歡送會，正式宣布主持人五熊離開待了4年半的節目，五熊不捨表示做這個決定掙扎許久，今年3月爺爺奶奶相繼離世，因此萌生想暫時休息沈澱的想法，也重新對未來的工作做規劃，含著淚開玩笑對曾國城說：「你手上這麼多節目，很容易遇到你呀。」

現場離情氣氛感人，五熊笑說：「我本來以為我會笑著跟大家說再見，但還是忍不住落淚。」卓文萱也表示她和五熊高中就認識，兩人在節目中是相依為命關係，曾國城還紅了眼眶，頻頻擦拭眼淚，內心雖不捨，仍獻上祝福，大家最後還補上一句祝福給五熊：「祝早生貴子」。

《型男大主廚》最新主持陣容包含曾國城、詹姆士、卓文萱、吳秉承等4位，曾國城笑稱卓文萱現在成為節目唯一的「夜明珠」。詹姆士認為穿上廚師服跟主持服最大的不同就是開玩笑的尺度要更加拿捏，吳秉承坦承手拿主持棒覺得有壓力，之前只需在旁幫腔，變成主持人後反而連嗆曾國城的話都不大敢說了。

詹姆士和吳秉承一致認同經過《型男》的訓練，一邊主持一邊煮菜十分得心應手，現在在家煮菜不說話、沒聽到掌聲，反而覺得很奇怪。被問到兩人怕不怕被拿來比較，他們笑說：「不怕，因為一直都被比較。」還被其他人笑虧：「他們沒有火藥味，只有瓦斯味。」