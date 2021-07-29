自去年新冠疫情爆發以來，美國相繼推出許多財政及經濟上的刺激措施，以減少疫情對經濟的衝擊，且都是以美國為優先。投信法人指出，美國目前正用史上最強的財政及貨幣政策來支撐經濟發展，尤其是提供4000億美元的預算在社區醫療照護支出，為長期醫療照護商機提供強大的支撐。

合庫投信投資長陳信嘉指出，美國總統拜登所推出的擴大基建方案，主要包括傳統交通建設、寬頻網路、創新研發支出及年長者社區照護支出，特別是在長期社區照顧部份，高達4000億美元的支出，主要用於援助照護服務領域勞工及資助社區型養老院及照護機構，這可望推升一波「醫療照護經濟」的投資商機。

合庫投信指出，醫療照護產業能快速成長，各國政府政策的強力支持非常關鍵，且人口高齡化趨勢銳不可擋，醫療照護不動產、生技及科技雙技創新產業可望是未來剛性需求。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，儘管今年疫情趨緩，但是數位醫療在疫情的催化下，獲得各國政府、醫院大量使用，市場接受度快速提升，逐漸成為醫療產業的新主流。許多數位醫療公司的服務進入商業化發展階段，營運模式趨於成熟，邁入有實質獲利的成長期。