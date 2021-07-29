阮姓女子替人紋繡紋髮，為了安撫客人，會佯稱有塗抹「麻藥」減輕疼痛，卻因此遭同業檢舉違反《醫師法》。阮女否認犯行，辯稱她塗的只是保養品，台北地檢署調查發現，客人被阮女塗了所謂的「麻藥」後，仍然會喊痛，顯然不是真的藥物，29日處分阮女不起訴。

阮女有多年紋繡經驗，並開班授課，在業界小有名氣，同業為了刺探敵情，2019年12月間佯裝客人，到阮女的店消費，請阮女幫忙紋髮，並錄下整個過程。因阮女在臉上塗抹東西時聲稱是「麻藥」，同業因此檢舉阮女違反醫師法，並提出影片為證。

阮女否認犯行，辯稱紋繡會讓客人疼痛，為了讓客人覺得好過一些，嘴巴上會告訴客人有塗抹麻藥，但實際上只是塗一般的保濕清潔用品。

檢察官勘驗影片，發現阮女聲稱塗抹「麻藥」以後，檢舉人被紋髮時仍然喊痛，可見阮女塗抹的東西並無麻醉效果，無從認定阮女有從事醫療行為，遂採信她的辯詞，依罪嫌不足處分不起訴。