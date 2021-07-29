直播已成為創作者與觀眾真實互動不可或缺的形式，相較於去年，透過 TikTok LIVE 直播與觀看的人數皆翻倍成長。行動短影音平台 TikTok 近期將推出五大 TikTok LIVE 直播新功能，幫助創作者和用戶更安全地發現、創作、享受更豐富的 TikTok LIVE 直播內容。

TikTok 將針對 TikTok LIVE 推出五大新功能，從即時問答到多人共同直播，持續帶給用戶更豐富的使用體驗。全新功能如下：

一、子母畫面（Picture-in-Picture）：TikTok 用戶可在 iOS 與 Android 裝置上透過子母畫面功能，同時欣賞直播內容，並即時回覆訊息，不錯過你所關心的精彩內容。

二、多人共同直播（Go LIVE Together）：「多人共同直播」讓創作者可以輕鬆地一起開啟直播，用戶則有更多機會發覺有趣內容、更多精彩幕後與更多和知名創作者互動的機會。

三、即時問答（LIVE Q&A）：直播主可以透過即時問答工具在直播時更輕鬆與觀眾互動，並能輕鬆選擇、展示與回答粉絲問題。觀眾也能透過即時問答獲得更精采與豐富的使用體驗。

四、熱門直播（Top LIVEs）：即將在近期推出的「熱門直播」功能，讓用戶能在首頁「推薦」與「關注中」直接找到並觀看直播內容 。熱門直播包含多元內容，從即時聊天問答、遊戲、才藝表演、時尚到日常內容應有盡有。此功能推出後，將讓熱門和推薦直播內容更能被輕鬆發掘。

五、管理員設定（Help for Hosts）：直播主只要透過開始直播畫面右方的「設定」鍵就能夠指派一位管理員來協助進行直播管理，直播主則能更專注於與觀眾互動。不論直播主或管理員，都能在直播中靜音或封鎖特定用戶，以維護直播間的友善及秩序。

TikTok 也針對直播內容推出一系列安全措施，幫助直播主於直播時能更專注及自在地表達自己，並盡力協助杜絕霸凌及惡意評論。新推出的「篩選關鍵字」，讓直播主能在開始直播畫面的設定中關閉評論功能，或是加上至多 200 個關鍵字來篩選聊天室中的評論。除了直播主外，管理員也可以在直播過程中增添關鍵字。TikTok 也鼓勵用戶互相尊重，透過通知提醒用戶在留下潛在惡意評論前三思。

除此之外，TikTok 也將在近期針對直播推出更多保護措施協助維持社群友善互動，例如可讓直播主及管理員暫時靜音或刪除不友善評論、用戶須滿 16 歲才能主持直播、禁止向觀眾索求禮物與其他詐欺行為，而若經發現帳號假冒身份，TikTok 也將移除該帳號。

當前TikTok持續以提供充滿歡樂，並能啟發創意的社群環境，並透過 TikTok LIVE 與創作者、藝術家、品牌與觀眾共同創造新的體驗 。未來 TikTok 則期待能夠從一個內容平台發展成以娛樂、創作者收益及科技合一的生態系，以提供更豐富多元的體驗。