中央流行疫情指揮中心於27日再度重啟「COVID-19公費疫苗預約平台」，並新增高端疫苗選項，衛生福利部今日在行政院報告指出，目前疫苗覆蓋率為30.64%，且願意施打高端疫苗有68萬人。對此，有網友在PTT論壇上發文爆出願打高端人數爆增的「真相」，直言民進黨竟可以做出這種自欺欺人的數據，唐鳳簡直是行銷天才。

根據衛福部資料顯示，第四輪公費疫苗預約平台於27日再度開放登記後，截至今日下午1時止，總計有977萬4663人完成意願登記，其中226萬7339人於本次開放後才登記。單選AZ及莫德納的人數分別為53萬3138人，佔比5.46%，以及382萬5287人，佔比39.13%。

指揮中心指出，有意願打高端的民眾，含單選、複選高端者，合計高達68萬2202人，僅勾選高端的人也有11萬5741人，佔比1.18%。與昨日下午5時公布的9萬2217人相比，多了2萬3524人。

網友分享自己的疫苗登記畫面，指出自己曾打過莫德那，第二劑時仍被預設三種疫苗全選。(圖翻攝自PTT)

對此，有網友在論壇發文指出，目前「COVID-19公費疫苗預約平台」中，民眾疫苗選項預設為「全選」，所以只要點進該畫面，AZ、莫德那以及高端疫苗都會被勾選，而他貼出自己的登記頁面，該網友指出自己因為他第一劑是施打莫德那，所以莫德那的選項是被鎖死的，但AZ以及高端的選項卻被自動打勾了。

但該網友指出，第一劑施打莫德那的民眾第二劑只能施打莫德那，所以就算選擇另外兩種疫苗也不能夠施打，不過如果民眾沒有注意，沒有手動取消高端的選項，直接送出自己的意願，那麼那個人就會被算入「願意施打高端」的民眾；該網友認為，目前政府公布的有意願施打高端的人，可能有很多是因為這樣灌水灌出來的。

該文引發網友討論，在底下留言表示「民進黨政府高招」、「唐鳳真的是行銷專業」、「很多民眾都是進去就趕緊送出了，難怪高端這麼高」、「為什麼護航高端到這種程度，無法理解」。