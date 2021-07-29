第35屆香港國際旅遊展台灣館以線上結合線下的方式展出。（參山處提供／王文吉台中傳真）

香港旅展台灣館以「自行車遊台灣」為主軸。（參山處提供／王文吉台中傳真）

台中市好禮協會進駐香港旅展，為台灣拚觀光商機。（參山處提供／王文吉台中傳真）

香港旅展台灣館展出多樣特色伴手禮。（參山處提供／王文吉台中傳真）

第35屆香港國際旅遊展（ITE）自29日起一連4天在香港會議展覽中心舉行，台灣旅遊業者因疫情未能到場參展，台灣館今年以線上結合線下的方式展出。交通部觀光局與參山國家風景區管理處協助中彰與竹竹苗觀光圈業者，透過台灣館線上直播，與香港遊客分享觀光圈最新遊程與中台灣美食。

參山處代理處長曹忠猷表示，交通部觀光局駐香港辦事處今年在香港旅展設置台灣館，以「自行車遊台灣」為主軸，由自行車道、天燈、溫泉、鐵道、夜市等元素構築設計情景，帶出「騎旅台灣，用自行車認識台灣之美」。

參山處特別邀請中彰與竹竹苗觀光圈業者，包含伴手禮、觀光工廠、觀光遊樂業、休閒農業區、旅行社、航空公司、公協會與政府機關等20個單位，除來在現場擺設宣傳摺頁、提供獎品互動外，並透過線上推介的方式，分享第一手旅遊景點及資訊。

旅展期間每半小時與現場香港民眾與旅行業者互動，送出伴手禮、紀念品、旅遊產品體驗券等特色禮物，讓因疫情久未出國的香港民眾偽出遊，重拾「遊台」吃喝玩樂的豐富旅遊體驗。

中彰區域觀光聯盟總召柴俊林與竹竹苗區域觀光聯盟總召江百松今日也透過視訊與現場的香港遊客與旅行業互動，推介觀光圈食宿遊購最新遊程，為台灣拚觀光商機。

柴俊林說，參與本屆香港國際旅遊展的觀光圈夥伴十分踴躍，包含台中市好禮協會、阿聰師的糕餅主意、台灣棗道甜手作坊、豬寶妹手感烘焙坊、華剛茶葉、一福堂太陽餅等伴手禮業者，以及味榮食品、緞帶王、丸文食品、海瑞貢丸等觀光工廠業者，還有中華航空、長榮航空、霧峰林家宮保第園區、軟埤坑休閒農業區、梨之鄉休閒農業區、霧峰區農會、舊山線鐵道自行車、麗寶樂園等業者。

江百松也說，未來希望能持續與最支持觀光圈的參山處以及新竹縣政府交通旅遊處等政府機關合作，持續在觀光旅遊食、宿、遊、購、行的各個角落努力，疫後吸引包含香港在內的更多國際觀光客來台旅遊。