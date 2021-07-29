半導體測試介面廠精測(6510)法說對營運後市釋出樂觀展望，預期2021年下半年營運逐季成長，並對明年營運表現抱持高度期待。不過，投顧法人雖調升今明2年獲利預期，但認為營運動能尚待更明確復甦趨勢，雖將目標價調升至705元，但維持「持有」評等。

精測股價近期於627～675元低檔區間震盪，雖然今（29）日台股強彈勁揚逾150點，精測開高上漲1.27％後乏力，一度翻黑下跌1.59％至620元，隨後翻紅站穩紅盤，終場小漲0.32％、收於632元，漲勢相對疲弱。三大法人本周迄今合計調節賣超124張。

精測總經理黃水可表示，由於本土疫情影響新產品驗證進度，使第二季營運表現低於預期，目前預估營收8月起將恢復正常，使下半年營運呈現逐季成長，較往年高峰落於第三季不同，探針卡貢獻亦可望回升、達成全年設定目標。

同時，黃水可預期微機電（MEMS）探針卡將接棒傳統探針卡，成為半導體測試介面主流。預期今年最大客戶對營收貢獻估逾3成，並找到其他成長機會，彌補前2大客戶訂單流失缺口，隨著一站式全自製解決方案發酵、產品線逐步完整，對明年營運有非常高的期待。

投顧法人認為，精測因流失美系客戶訂單，第二季晶圓測試（CP）晶片探針營收貢獻僅35％、且季減達40％。儘管公司預期台系客戶訂單可望填補，但仍認為無法完全填補訂單缺口，預期下半年CP營收貢獻落於35～40％，新產品支撐營運動能的持續性仍有待觀察。

而精測積極開發各式應用垂直探針卡（VPC），第二季以射頻（RF）及高速運算（HPC）應用擔當成長主力，投顧法人認為，精測目前專注具更高附加價值內含價值的產品，成為明年潛在成長動力之一，VPC獲利能力提升將帶動產品組合轉佳。

有鑑於RF及HPC需求轉強，投顧法人預期精測今年VPC產品毛利率優於平均，將今明2年毛利率預期調升至53.2％和53.7％，獲利成長調升至0.9％和3.8％，但認為訂單流失衝擊仍大、其他應用無法完全填補缺口，雖將目標價調升至705元，但維持「持有」評等。