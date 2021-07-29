金酒公司也將配合縣府政策，研議發行1到2波的「振興酒」，希望透過振興酒刺激景氣，同時給鄉親一些協助。（李金生攝）

金門縣府今天敲定將發給縣民每人3000元現金紓困金＋3000振興券，預估需動支新台幣9億元。楊鎮浯縣長強調將分2階段執行，第1階段的紓困目的是救急，以現金發放為主，第2階段的振興是針對產業，目的是刺激消費、振興地方經濟。

楊鎮浯縣長已經於7月8日帶領縣府團隊到縣議會拜會議長洪允典，說明紓困振興構想，尋求議會支持，議會也表達支持立場。相關計畫內容將於本周5提送議會辦理追加作業，縣府將積極與議會溝通，尋求支持及通過，給予鄉親最及時且最有感的協助。具體細節、實施日程將另行公布。

縣府說明，全國實施3級警戒超過2個月，雖在7／27降為2級，但國內民生經濟產業己飽受衝擊，金門縣政府繼先前推出核發(中)低收入戶每人新台幣6000元津貼等紓困措施後，楊鎮浯縣長今日拍板定案，公布將普發每位縣民現金3OOO元紓困金，待預算送縣議會審議通過，即可發放，並加碼將在疫情再次降級後，發給每位縣民振興券3OOO元。

楊鎮浯表示，每位鄉親將可實質受惠紓困現金3000元，振興券3000元，總計6000元，預估需9億預算（含中低收入戶補助等紓困措施及作業費用）。

楊鎮浯強調，針對這一波的紓困與振興措施，縣府在經過多次研議後，敲定「1個計劃2階段實施」的大原則，即紓困定在2級警戒解除前，以現金發放，振興在2級警戒解除之後，即市場經濟活動開始逐步恢復之際，達到刺激景氣振興消費的作用，縣府將視時間點推出振興措施。

縣府也針對生活陷入困境的中低收入戶，核發每人現金6000元津貼。另爭取600名安心即時上工名額，提供工作機會，以及減稅、減租，成立產業紓困辦公室，同時也加碼非自願離職的勞工子女就讀私立大專院校的助學補助，除中央補助外，最高再補助1萬1800元，還有以訓代賑、線上職訓等，幫助生活遇到困難的鄉親度過難關。

此外，金酒公司也會配合縣府政策，研議發行1到2波的「振興酒」，希望透過振興酒刺激景氣，同時給鄉親一些協助。相關細節，也會再行宣布。

度過難關 金門將普發3000元現金紓困金＋3000元振興券(李金生攝)

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