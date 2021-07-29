地方政府紛紛喊沒疫苗可打，中央卻說疫苗分配是充足的，雙方互踢皮球。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天再度說明，有些地方政府先去接種了老師等族群，才會造成疫苗出現空檔，甚至影響第四輪接種的民眾，也呼籲地方政府按計畫施打，並承諾會讓大家都能打得到。

陳時中說明，近期疫苗供應分成兩段，本來這一段是用前一波剩下來的劑量，供明天開始接種的第四輪民眾，但有些地方政府先去接種了一些有列冊、準備要施打的人，比如說老師。

近日到貨的58萬劑AZ疫苗仍在封緘檢驗中。陳時中說明，因為還沒配送下去，才會導致一些空檔，但接下來還是會照原本第四輪的數量去發，本來有造冊的人也會發下去，讓大家都能打得到。

他也呼籲地方政府，這段時間疫苗比較緊，大家一定要照著計畫施打，不要去打其他不在計畫內的人，讓疫苗施打順暢，也不會讓有預約民眾打不到。

「當然很急，人民也很急。」陳時中呼籲，希望大家一起來配合，針對規畫內的民眾來施打；地方政府的縣市民都同等重要，大家在分配時一定壓力很大，地方政府壓力很大，中央政府壓力當然更大，大家只能照著計畫一步一步來做。