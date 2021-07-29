前總統李登輝去世明天將滿1周年，蔡英文總統與賴清德副總統30日將前往五指山國軍示範公墓，向李前總統追思致意，針對李登輝基金會呼籲政府推動設立國家級李登輝紀念圖書館，總統府表示，蔡英文總統及總統府支持設立紀念圖書館，表彰李前總統對於國家的重大貢獻與殊勳。

李登輝基金會今天召開記者會，呼籲政府推動設立國家級李登輝紀念圖書館，總統府發言人張惇涵表示，李登輝是享譽國際社會的「台灣民主之父」，對於台灣民主轉型，以及開創國家自由多元新時代有卓著貢獻，蔡英文總統及總統府支持設立紀念圖書館。

對於李登輝基金會及李前總統家屬表達，期盼設立在徐州路台大舊法學院之提議，他說，由於李前總統為台大校友，亦曾擔任台大教授，總統府對此樂觀其成，而相關規劃須經台大校方同意，政府相關部門也會給予必要的協助與支持。

張惇涵表示，明（30）日上午，蔡總統與賴副總統也會前往五指山國軍示範公墓，向李前總統追思致意，緬懷李前總統留給台灣的精神，堅持民主自由，並與國際夥伴互相扶持，為世界帶來良善貢獻。