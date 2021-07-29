台股今天展開「絕地大反攻」，午盤受惠貨櫃三雄齊攻漲停帶動，指數大漲逾200點，不只越過季線，也收復5日線關卡，終場上漲267.59點，收在最高點17402.81點。

台股28日歷經帶量下殺後，今天重啟漲勢，開高走高，加權股價指數終場上漲267.59點，收在17402.81點，漲幅1.56%，成交值4687.21億元。

觀察類股表現，台股一片欣欣向榮，電子股收盤漲1.26%，航運股勁揚逾8%；鋼鐵股上漲3.46%。

貨櫃三雄股價今天「重返榮耀」，長榮、萬海、陽明齊攻漲停鎖住，收盤分別來到144.5元、248元、129.5元，帶動航運族群一片紅光滿面。

電子股中，台積電翻紅，收583元，漲幅約0.69%；聯電漲逾5%，收54.6元；欣興登漲停，收151.5元。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股今天反彈與美股沒有再現跌勢有關，顯示全球金融市場已經擺脫中概股下跌與今年稍晚恐縮減購債的利空頹勢，加上航運股進一步反彈，台股重整腳步，季線已成為支撐，未來有望繼續上攻。（編輯：趙蔚蘭）1100729