中央流行疫情指揮中心於27日再度重啟「COVID-19公費疫苗預約平台」，並新增高端疫苗選項，網友隨即點名一向力挺國產疫苗的「焦糖」陳嘉行趕快修改預約登記，對此，陳嘉行今（29）日在臉書高喊「能打到自己國家研發製造的疫苗，我覺得很爽」。

「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」27日重新開放意願登記，並新增接種高端疫苗選項，供20歲以上民眾選擇，衛福部今日在行政院報告時指出，截至28日晚間22時，國產疫苗高端已有61.8萬人次登記。

而遭網友點名的陳嘉行，過去力挺國產疫苗不遺餘力，先前卻自爆已經登記施打AZ疫苗意願，並於18日在臉書表示，身體是自己的，「你想等國產疫苗就等，你想等十月份的德國BNT就等，你想早點保護自己與別人那排到就快去打。」

19日高端疫苗通過緊急使用授權後，網友紛紛湧入陳嘉行臉書要他「快取消AZ」，他則回說「我的身體我作主，我想打什麼是我的自由」。如今高端開放登記意願，他又再次被網友點名，今日他在臉書PO出成功登記的截圖，表示「撒花，可以改預約高端疫苗了，能打到自己國家研發製造的疫苗，我覺得很爽，並稱「國產疫苗就是讚」。

焦糖表示自己已登記高端疫苗。（圖／摘自焦糖哥哥-陳嘉行臉書）

對此，有網友也在陳嘉行的文章下方貼出自己登記高端的截圖，也有人不以為然，表示「怎麼每天都在疫苗阿？刷存在感刷得起來嗎？」「政治界小丑每天疫苗疫苗，沒有別的事情可幹」。