男砸西門名店實名制板 店員罵醜反遭訴檢方不起訴

高姓男子5月行經西門町知名餐廳「美觀園」時，無故砸破店家貼有實名制QR code的壓克力板，事後在警方調解下賠償200元，但過程中高男自認有被店員罵「醜」，反告3員工恐嚇取財及妨害名譽，北檢偵查後，認為美醜是「個人主觀標準」，且雙方當時互口角，此話是在對立氣氛下脫口而出，無主觀犯意，對3人予以不起訴。

萬華警方5月29日接獲美觀園報案，指有人砸毀擺放在門口的壓克力板，警方前往協解時，發現雙方吵成一團，店員並舉報高男沒有落實帶好口罩，當下勸阻雙方冷靜，高男也隨即戴上口罩。

經調解後，高男同意拿出200元賠償店家，但事後向警方表示，過程中顏姓員工曾罵他「醜」，加上警察沒來之前，3店員將他團團圍住，所以提出妨害名譽、恐嚇取財等告訴，警方依法受理並函送北檢偵辦。

檢方日前偵結認為，美、醜涉及個人主觀標準，且當時高男砸設備在先，雙方口角對立緊繃，顏在此氣氛下脫口而出，高雖聽了不舒服，但顏應無侮辱高的犯意，恐嚇取財部分因雙方以200元和解，也無構成要件，對3名員工不起訴。