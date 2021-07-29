29日傳出，印度線上旅遊APP業者Ixigo，已從一家投資公司Gamnat那裏拿到0.53億美元的營運資金。至於Gamnat背後有個有錢的爸爸，就是富可敵國的新加坡主權財富基金GIC。

此外，Bay資本、IE創投基金、印度Acorn基金、Malabar印度基金等投資法人也都參與此輪融資案。

Ixigo成立於2007年，是一款提供大眾交通系統，以及飯店相關的線上旅行APP。保守估計用戶約2.5億的Ixigo，2月時曾收購另家印度線上火車預約平台 Confirmtkt。疫前，印度每天有超過2500萬人會把火車當成主要交通工具，而印度的鐵路產業，也被外界預估產值至少有80億美元。

Ixigo再前一次的收購案，是發生在2015年，當時在未公開費用下，買下Rutogo是為了加大布局計程車領域。

Ixigo前一次的B輪融資是在2017年，當時拿了印度紅杉資本，與中國大陸復星銳正資本的1500萬美元。