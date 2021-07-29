近期部分縣市因中央配發疫苗數量不足，暫緩開放疫苗預約及接種，對此，行政院長蘇貞昌今表示，拜託地方政府一定要按照預約系統、照順序施打疫苗，否則再多疫苗都不夠，也會亂了施打順序。

新北、苗栗、雲林、嘉義等地方政府，因中央配發疫苗短缺，近日宣布將暫緩疫苗接種及意願登記，對此，蘇貞昌今在行政院會中表示，在疫苗取得方面，本周同樣有新的進展，前天我們自購的AZ疫苗58萬劑已經到貨。而國產疫苗，也已通過傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）審議，並列入公費施打、開始開放民眾登記預約，2天就已有62萬人選擇登記。

蘇貞昌表示，在疫苗接種的時候，很感謝地方政府跟第一線醫護人員的辛苦，不過也要拜託地方政府，一定要按照預約系統、照順序施打疫苗，因為如果另外施打、另類施打、或不照這個預約順序，再多的疫苗都不夠，都會亂了順序。

蘇貞昌說，已請指揮中心再呼籲、再告知，這個預約系統現在運作良好，也謝謝地方政府跟施打的醫護人員的辛苦，請按照這個預約系統的順序，這樣施打才會非常有序。

蘇貞昌提到，截至昨日，疫苗登記與預約系統，已累計超過1100萬人登記、預約，而全國疫苗接種率，在中央及地方齊心協力下，也已經突破30％，遠超過原訂7月底25％的目標，相信隨著各方疫苗的陸續到貨，疫苗施打率很快就會迎頭趕上，讓國人更有保護力。