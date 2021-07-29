總統蔡英文22日宣布台灣加購3600萬劑的莫德納疫苗，對此，藍委林為洲納悶一個問題，政府能回頭是岸，願意提前規劃，大家深感認同，但原先採購的505萬劑莫德納，至今僅有115萬劑來台，那原先採購還未到貨的390萬劑莫德納究竟在何方？

林為洲今（29日）在臉書發文表示，上週蔡英文熱烈宣布加購3600萬劑的莫德納疫苗，其中有100萬劑將於今年第四季抵台，其他則用於明後年超前部署。在6月國民黨就要求政府正視眼前國內面臨疫苗不足的困境，並主張加速進口國際認證疫苗，然當時在民進黨一意孤行下，該提案慘遭否決。

林為洲稱，如今政府能回頭是岸，願意提前規劃，大家深感認同，但原先採購的505萬劑莫德納，至今僅有115萬劑來台，後續到貨時程仍是讓人百般猜測，他國捐贈的莫德納竟比自購還多135萬劑，這是何等尷尬。

現在政府大張旗鼓宣稱新採購的莫德納疫苗有100萬劑今年可以來台，林為洲納悶，「晚買的疫苗竟比半年前採購的還早交貨？」那原先採購還未到貨的390萬劑莫德納究竟在何方？同時，此次3600萬劑莫德納疫苗的採購金額、以及明後年的到貨時程仍是讓外界霧裡看花，一句合約保密就可隻手遮天，那民眾就活該繼續苦等？

林為洲感嘆，這段時日政府畫大餅，人們早已司空見慣，政府加購疫苗固然美事一樁，但若政府只能用「努力爭取到貨」給民眾願景和期待，那何不坦然告訴大眾，台灣手上已採購的疫苗，目前面臨甚麼困境，為何延遲？若只能依靠民間企業救火，及國際社會捐贈，那這樣的政府還有何用？