中壢系統水資源回收中心模擬圖。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

大漢溪山豬湖生態親水園區。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園北區水資中心。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市汙水下水道系統分布圖。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園升格後汙水下水道接管率在六都敬陪末座，水務局近年急起直追，以政府公辦及促進民間參與雙軌並行方式規畫全市12處汙水下水道系統，桃園公共汙水下水道用戶接管普及率，已由升格前5.46％提升至27.4％，加上官司纏身的中壢、埔頂汙水BOT系統達成和解，可望在4年內提升至50％。

桃園北區、中壢及埔頂3處汙水系統，以促進民間參與方式辦理，其中北區水資中心已完成第二期建設，處理量達10萬噸，放流水提供消防局、養工處及民間科技大廠使用，而中壢、埔頂汙水BOT系統，過去由於廠商違約導致停擺近10年，斡旋多年分別在法院達成和解和換地成功，去年底取回水資中心用地，今年正式進入興建期程，預計2023年底分別完成。

水務局長劉振宇表示，中壢汙水BOT系統總經費達487億，約占全市接管率30.5％，目前青埔及高鐵特定區已完成用戶管線，待中壢水資中心落成後，約1萬5000戶可直接切換閥完成接管，大大提高全市接管率2.5％以上。他也提到，目前埔頂地區每日仍有約2萬噸豆干工廠汙水排入水庫集水區，經爭取，本月獲得中央水環境改善計畫補助，將斥資1.96億施作5處人工濕地，完成石門水庫集水區汙染源節流的最後一哩路。

9處公辦汙水系統，除復興系統已完成接管，林口南區、石門、大溪、楊梅、小烏來、機場捷運A7站等系統持續推動中，其中龍潭、平鎮山子頂都市計畫區將納入石門系統，新屋、觀音都市計畫區則獨立成一個系統，實施計畫已獲營建署核定，而楊梅和A7站的文青水園水資中心，都曾獲國家卓越建設獎肯定。劉振宇說，截至6月止，全桃園用戶接管戶數達15萬3868戶，接管率以一戶4人計算達到27.4％，將持續努力，守護河川水質。

桃園市長鄭文燦談到，由於汙水用戶接管常涉及民眾生活空間，市府推動「3免費2補助」配套措施，包括免費用戶接管、免費後巷改造、免費界址釐清，以及補助集合式住宅改管、補助雨汙水管分設。在免費接管部分，民眾只要提供一樓單側75公分、雙側150公分的最小施工維護空間，市府便免費施作用戶接管；在免費後巷改造方面，2016年開辨至今已成功打造84條後巷，2019年起以居民共同參與方式，每年至少施作30條為目標；在免費界址釐清方面，自2018年10月起提供民眾免費土地界址釐清服務，可有效掌握施工範圍精準性。

鄭文燦指出，市府補助集合式住宅改管，位於市府辦理用戶接管至公共汙水下水道區域的住宅，經勘查既有建築物汙水處理設施廢除後，可由重力方式排入下水道系統者，每戶最高補助5000元，為全國最多，目前已有7702戶民眾受惠；另補助雨汙水管分設，經勘查可將住宅既有管渠分開設置成雨水管渠及汙水管渠者，5樓以下每戶最高2萬元，6樓以上每戶最高5000元，住戶可節省抽水馬達等機電設備費用，為民眾提供接管及改管的方便性。

鄭文燦也談到，因應公共汙水下水道尚未全市普及，市府也推動9處礫間淨化工程及3處人工濕地，加速河川水質淨化，範圍涵蓋南崁溪、老街溪及大漢溪三大流域，總處理水量達12萬7500噸，其中朝陽水語教育園區曾榮獲2018年國家卓越建設獎之最佳環境文化類金質獎及第18屆公共工程金質獎；大漢溪山豬湖生態親水園區亦曾榮獲2018年國家卓越建設獎最佳規畫設計類金質獎、2019第七屆台灣景觀大獎公園綠地公共開放空間類優質獎、2019年國家卓越建設獎之最佳環境文化類特別獎、2020全球國家卓越建設獎環境（復育、保育）類金獎第一名等殊榮，未來可推動環境教育，營造城市的親水文化。