證交所表示，詠業科技（6792）今（29）日送件申請股票上市，為今（110）年度第9家國內公司（不含國內創新板一家）申請股票上市。詠業目前在興櫃交易，也是百元俱樂部，股價約維持大漲5％以上、價格在130元附近游走。

詠業公司負責人為蘇開建，公司實收資本額為4.38億元，以科技事業申請上市，主要產品包括電子陶瓷元件、模組與系統產品及其他電子零組件等。

詠業去（109）年度稅前純益為2.05億元，每股稅後盈餘（EPS）4.01元；預計7月3.5元30日除息，現金股息將於8月20日入帳。